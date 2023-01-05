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مستثمر سوهاجي للرئيس السيسي: وجودك في المحافظة دفعة كبيرة للصناعة

كتب:

شريف سليمان
03:39 م | الخميس 05 يناير 2023
المستثمر محمد أحمد

المستثمر محمد أحمد

تحدّث عدد من المستثمرين، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل افتتاح مشروعات قومية بمحافظة سوهاج، حيث رحب المهندس مينا ويليام، المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ، بالرئيس السيسي على أرض سوهاج، كما استعرض مجموعة من المشروعات التي تساهم في تطوير الصناعة بسوهاج.

وقال المستثمر، إنّ مبادرة ابدأ عملت بقوة على الأرض لدعم كل مصنع ومستثمر صناعي، والبناء على ما هوم موجود، موضحا أنّه حين جرى تسليم مجمع غرب جرجا الصناعي الذي يضم 178 وحدة صناعية، التقينا المستثمرين والمصنعين لدعمهم بما يحتاجونه، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، واستطعنا أن نكون داعما أساسيا لعدد من المصانع التي بدأت الإنتاج بالفعل.

وأشار المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ،، إلى أنّ اليوم سيشهد افتتاح 3 مصانع كنموذج للمصانع التي تم دعمها أو مشاركتها من المبادرة داخل مجمع غرب جرجا.

بدوره، رحب محمد أحمد محمد عبداللطيف، أول مستثمر في المجمع، بالرئيس السيسي في سوهاج، قائلا إنّ تشريفه لسوهاج دفعة كبيرة للتصنيع، واستعرض مشروعه، قائلا إنّه عبارة عن مصنع بلاستيك خامات مصرية 100%.

وأضاف: «أشكر مبادرة ابدأ ودعمها للصعيد، وأشكر الرئيس السيسي، وكانت أمنية حياتي أن أقابلك لكن القدر لم يسمح بذلك، والأفضل قادم بوجودك معنا وبدعمك لنا في الصناعة، نحبك جدا، وتحيا مصر بك يا ريس».

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