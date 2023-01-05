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السيسي: نعمل على تلبية أحلام وطموحات المصريين

كتب:

محمد عزالدين
03:56 م | الخميس 05 يناير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة حين فكرت في توفير فرص عمل، كان أول اهتماماتها الصعيد، مضيفا: «يجب علينا تنمية المشروعات لكن في أراضٍ غير زراعية، ونحن بحاجة إلى الكثير لتلبية أحلام وطموحات المصريين».

ووجّه الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، رسالة لأهل الصعيد، قائلا إنّنا قادرون على تنفيذ 20 مجمعا وليس واحدا، لافتا إلى أنّه يوجّه المحافظين دائما بإنشاء مجمعات صناعية.

 

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