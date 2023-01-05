السيسي: نعمل على تلبية أحلام وطموحات المصريين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدولة حين فكرت في توفير فرص عمل، كان أول اهتماماتها الصعيد، مضيفا: «يجب علينا تنمية المشروعات لكن في أراضٍ غير زراعية، ونحن بحاجة إلى الكثير لتلبية أحلام وطموحات المصريين».

ووجّه الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، رسالة لأهل الصعيد، قائلا إنّنا قادرون على تنفيذ 20 مجمعا وليس واحدا، لافتا إلى أنّه يوجّه المحافظين دائما بإنشاء مجمعات صناعية.