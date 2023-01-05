الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا.. شبورة ورطوبة وبرودة ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد حالة الطقس غداً الجمعة على محافظات القناة، السويس والإسماعيلية وبورسعيد حيث تتكون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وبعض مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

البحر المتوسط معتدل والأحمر خفيف

وكشف بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة خلال طقس غدًا الجمعة، وارتفاع الموج بين متر وربع ومترين إلا ربع واتجاه الرياح غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على مدن القناة

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات القناة غداً الجمعة، لتسجل السويس العظمى 20 أما الصغرى 11 درجة مئوية، والإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، أما بورسعيد فالعظمى 19، والصغرى 14 درجة مئوية.