الرئيس السيسي: واجهنا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بثبات وقوة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية تقترب من إتمام عامها الأول، إذ بدأت وزاحمت وباء كورونا في تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي، وضاعفت منه، ولم ينج من تلك الآثار قاض أو دان، وعانت الاقتصادات العالمية معاناة كبيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الأزمة تسببت في تداعيات سلبية على كل دول العالم، وفي مصر، واجهنا ولا نزال هذه التداعيات بثبات وقوة، مستفيدين من خطوات الإصلاح الاقتصادي، التي شرعنا فيها وانعكست أثارها على قدراتنا في مواجهة تلك الأزمة العالمية.

وأضاف خلال كلمته الرسمية خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية ضمن مبادرته الرسمية حياة كريمة، في محافظة سوهاج، لقد كانت فلسفة إدارة هذه الأزمة قائمة في المقام الأول على بذل الجهود لتقليل آثارها المباشرة على المواطن، من خلال تنفيذ سلسلة متكاملة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والعمل على تقليل آثار موجات التضخم التي ضربت العالم، وألقت بظلالها علينا جميعا، وبالتوازي مع تلك الإجراءات، فقد عملت الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب استثمارات مباشرة، لدعم مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح رئيس الجمهورية، أن الدولة قد عملت على تنفيذ مبادرات واستراتيجية توطين الصناعة المحلية ودعم الصادرات، لتقليل ميزان العجز التجاري وبما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الاستيرادية السنوية، وإنني أؤكد لكم بكل صدق وتجرد إننا ورغم كل الصعاب سنمضي معا ليس فقط لعبور الأزمة، ولكن لصناعة مستقبل باهر بإذن الله، يليق بتضحياتنا ونفتخر ونحن نقدمه للأبناء والأحفاد.

وتابع: «أنني أتحدث إليكم وأنا على يقين في قدرات أمتنا وثقة في أبنائها وأمل في مستقبلها، فمصر الوطن العظيم الذي علم الدنيا ومن عليها كيف تصنع الحضارة والمعجزات، قادرة بنا على كتابة التاريخ مرة أخرى، بصياغة مصرية وطنية، وبسواعد أبنائه ستتحقق الأحلام، وبإرادة سنجتاز التحديات، وبنا جمعيا بإذن الله، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر».