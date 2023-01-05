الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المتميزة في سوهاج

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج المتميزة في محافظة سوهاج، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

وكرم رئيس الجمهورية، اسم الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي فضيلة إمام الأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية الأسبق من أبناء مركز طما، وكان له إسهامات عديدة في نشر الفكر الإسلامي المستنير والمنهج الوسطي، وكان قدوة يحتذى به عملا وخلقا، وتسلم التكريم نيابة عنه، نجله المستشار عمرو محمد سيد طنطاوي.

وكرم الرئيس أيضا، كابتن علياء ثابت من قرية الصوامعة، ولاعبة كرة القدم بمركز شباب الري، تفوقت واستطاعت أن تكون حارسة مرمى منتخب مصر لكرة القدم النسائية.

أيضا، كرم رئيس الجمهورية اسم الشهيد اللواء نبيل فراج مساعد وزير الداخلية، الذي استشهد في أحداث كرداسة 2013 أثناء تطهير المنطقة من العناصر التكفيرية، حيث رفض الجلوس خلف المدرعة، وأصر على تصدر الصفوف الأولى، ليسقط شهيدا وفداءً لوطنه، حيث تسلمت أرملته الجائزة السيدة نضال علي محمد زكي.

ومن النماذج التي كرمها رئيس الجمهورية، صفاء أبو الحسن إسماعيل نائب رئيس مجلس طما، ونموذج مثالي لمسؤول حكومي متفاني في عمله وساعدت في تحسين حياة الكثير من أهالي سوهاج من خلال مساهماتها الفعالة في العديد من مشروعات مبادرة حياة كريمة.

وكرم الرئيس السيسي، عربي محمد محمد نعمان معيد بقسم الإعلام بكلية آداب جامعة سوهاج، أول معيد من ذوي الهمم في الجامعة بعد حصوله على الترتيب الاول على مدار 4 سنوات رغم إعاقته البصرية.

وكرم السيسي اسم البطل عبدالرحمن القاضي، صاحب أشهر صورة من نصر أكتوبر المجيد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة «الكتيبة 212.. الفرقة 19 مشاة»، حيث تسلمت الجائزة ابنته الصحفية صفاء القاضي.

الرئيس السيسي كرم اسم الفنان الكبير جورج سيدهم ابن جرجا بمحافظة سوهاج، صاحب مسيرة فنية خالدة في قلوب المصريين، بدأت مع ثلاثي أضواء المسرح، وتسلمت عنه زوجته الدكتورة ليندا مكرم.

وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل إسلام أحمد عبدالمنعم ابن مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، الذي استشهد أثناء اشتراكه في مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية في معسكر «قصيمة» بجنوب سيناء في عام 2016، وزرع والده 1100 شجرة داخل المحافظة، تخليدا لروحه الطاهرة.

وكرم الرئيس السيسي هيام عبدالسميع صاحبة ورشة الكيان للمفروشات، وإحدى النماذج المتميزة لرائدات الأعمال بالصعيد، ومثال ملهم للعديد من شباب مصر.

وكرم الرئيس السيسي جابر رفاعي حسن سائق تاكسي من سوهاج، حيث يتبرع بسيارته ووقته لتوصيل مرضى السرطان بالمجان.