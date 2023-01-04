توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. درجة الحرارة العظمى في القاهرة 20

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مشيرة إلى وجود حالة استقرار في الاحوال الجوية بدءًا من الجمعة وحتى الاثنين المقبل.

توقعات طقس الـ72 ساعة

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن موجة الأمطار ستستمر غدًا الخميس على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، في حين تتراجع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وخليج السويس ومدن القناة وشمال الصعيد، وأنه بدءًا من صباح الجمعة ستكون هناك حالة من الاستقرار على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتتراجع فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء، مع عودة الشبورة المائية على الطرق السريعة والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة على محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، ما يلي:

درجات الحرارة الخميس 5 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

درجات الحرارة الجمعة 6 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة السبت 7 -1 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.