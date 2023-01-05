«في الهوى سوى».. مسلسل مصري ليبي مشترك بموسم رمضان 2023

يشهد السباق الرمضاني المقبل 2023، مسلسل مشترك يجمع بين ليبيا ومصر، ويضم نجوم من كلا البلدين، وذلك بالتعاون بين شركة بانوراما للإنتاج والتوزيع الفني وشركة رمسيس المصري، من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية.

المسلسل بطولة محمد عبد الجواد وشريف خير الله

ومن نجوم المسلسل في مصر كل من الفنان محمد عبدالجواد وشريف خيرالله وإنجي شرف وجيسي المصري وحامد شرابي ونجوم ليبيا الفنانين عبد الباسط الجارد وعيد سعيد وخلود نافع وعبدالسلام الهواري وحنان سرحان وسومة محمد ولورا.

وأعلن الفنان الليبي عيد سعيد، في تصريحات خاصة، أن المسلسل يحمل اسم «في الهوى سوى» ويشارك في موسم دراما رمضان 2023 ويذاع على عدد من القنوات الليبية والمصرية والعربية.

«في الهوى سوي» يشارك في موسم رمضان

المسلسل من تأليف وبطولة الفنان عبدالباسط الجارد، بالاشتراك مع الفنان الليبي عيد سعيد، بالإضافة إلى الفنانة الليبية حنان سرحان حيث شهدا توقيع العقود خلال الأيام الماضية.

وأضاف عيد سعيد أنه يقدم بالمسلسل شخصية حودة، ميكانيكي مصري يعمل في ليبيا ذو شخصية كوميديا خفيفة الظل، يعود إلى مصر في الحلقات الأخيرة، يقرر الاستقرار في مصر وتغيير نشاطه من ميكانيكي لمطرب.

ويتواجد الفنان عيد سعيد بالقاهرة حاليا، لتصوير مشاهدة بالمسلسل، بالإضافة لمشاركته في أكثر من عمل فني، يجرى تصويره بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن وجود مسلسل مصري ليبي بادرة طيبة في إطار التعاون بين الدولتين الشقيقتين، وأنه سعيد جدا بالتجربة، وبالتعامل مع نجوم الشاشة العربية بالقاهرة هوليود العرب، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد الدراما والسينما الليبية نموا ملحوظا سواء في أعداد الأعمال المنتجة أو جودتها، ما يساعد فيه الاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة في مجال الأنتاج والتصوير والتسويق.