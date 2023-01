تفاصيل الـ 5 حلقات الأولى من مسلسل حكايات «جروب العيلة»

تستعرض ورشة مصنع الحكايات للمؤلف هاني سرحان في واقع العائلة المصرية الأصيلة من خلال دراما اجتماعية كوميدية تقدمها في مسلسل حكايات «جروب العيلة» الذي يُعرض على قناة ON و ON Drama وحصريًا على منصة Watch It.

تفاصيل الـ 5 حلقات من مسلسل «جروب العيلة»

وكشفت أول 5 حلقات من المسلسل عن عائلة زوزو هانم ونادية، التي اجتمعت لتبحث في جذور العائلة الممتدة لأكثر من محافظة في مصر من أجل إثبات حقهم في الوقف، في إطار ذلك تسرد ورشة مصنع الحكايات واقع العائلة المصرية من خلال علاقات زوجية وعاطفية بين أفراد الأسرة، وأيضًا علاقة الأم بابنها، والجدة بأحفادها.

يتكون مسلسل حكايات من 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثاني حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

أبطال «جروب العيلة»

ويقوم ببطولة الجزء الأول حكايات جروب العيلة، النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.