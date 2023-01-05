نائب رئيس اتحاد عمال مصر: المشروعات التنموية في الصعيد إعجاز بكل المقاييس

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن محافظات الصعيد شهدت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن رسائله خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم، تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي يواجهها صعيد مصر، الذي عاني من التهميش لعقود طويلة، مؤكدا أن التنمية التي تحدث في محافظات الصعيد إعجاز بكل المقاييس.

وأشاد في تصريحات اليوم الخميس، بحرص الرئيس على التواجد وسط المواطنين بشكل دائم في جميع المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرا إلى أن الرئيس استطاع أن يغير الواقع في صعيد مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة وضخ استثمارات في كل المجالات، فضلا عن رفع البنية التحتية لهذه المحافظات وتقديم الخدمات بجودة أفضل للمواطنين.

وأوضح البدوي أن ثمار الجمهورية الجديدة تمتد إلى كل محافظات مصر، والدولة حريصة على تنمية كل شبر، مشيرا إلى الخطة التي وضعتها القيادة السياسية المصرية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد، حيث أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الصناعي.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التنموية في الصعيد ستقلل من معدلات البطالة وستقلل أيضل من هجرة أبناء الصعيد إلى العاصمة كما كان يحدث في الماضي، بسبب عدم توافر فرص العمل في الجنوب.