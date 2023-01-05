السماح للسيدات التسجيل للحج دون محرم عبر الإنترنت.. الدفع كاش أو بالتقسيط

أتاحت المملكة العربية السعودية اليوم عبر وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، تسجيل السيدات إلى الحج دون محرم، وللأفراد من خارج السعودية عبر الإنترنت.

أرخص سعر للحج

وذكرت السعودية أن رفع جودة الخدمات وإثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، ستكون ضمن مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، وهناك 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة على أن تبدأ الباقة الاقتصادية من 3984 ريال، ويمكن الدفع بالتقسيط على 3 دفعات أو كاش، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

أولوية للحجاج من هذه الفئة

وأشارت إلى أنه يجرى توفير أولوية للأشخاص الذين لم يحجوا من قبل، ويبدأ الحج من عمر 12 سنة، وتطلب المملكة من الأشخاص تقديم الأوراق الخاصة بتحليل فيروس كورونا المستجد على أن يكون التقديم عبر تطبيق «نسك» للهواتف الذكية، وتسهيل الدفع بالشكل الإلكتروني.