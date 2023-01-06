اليابان تقدم منحة مالية للعائلات للخروج من العاصمة.. حوالي 8 آلاف دولار لكل طفل

تُصنف العاصمة اليابانية طوكيو ضمن أغلى مدن في العالم للحياة فيها، وتعمل الدولة على دفع أموالا للأفراد من أجل سكن المناطق الريفية، والإنجاب بدلا من العيش في المدن، في ظل قل أعداد المواليد المتدهورة.

منحة من اليابان للأفراد بداية من إبريل

وتبدأ اليابان من أبريل المقبل توفير مليون ين، أي نحو 7700 دولار، للعائلات التي تسكن طوكيو لكل طفل إذا انتقلت إلى منطقة ذات كثافة سكانية أقل بحسب متحدث الحكومة، وتشمل هذه الحوافز الأشخاص الذين يقل أعمارهم عن 18 سنة أو من لازالوا في المدرسة الثانوية بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

مساعدات مادية للأفراد في اليابان

وهذه هي ليس المرة الأولى التي تقدم أموال لليابان للأشخاص، ولكن حاليا ستقدم المال بـ3 أضعاف، في ظل وجود 37 مليون ساكن في طوكيو.

وانتقل الأشخاص بكثرة إلى مناطق خارج طوكيو وصلت إلى 80 ألف شخص كل عام، بحسب بيانات حكومية صادرة في عام 2021، وبعدها بعام حصلت طوكيو على المركز الخامس عالميا في أغلى المدن للعيش، ولكن تسجل اليابان أيضا قلة في أعداد المواليد وارتفاع نسبة كبار السن.

سبب قلة الإنجاب في اليابان

ويرجع الخبراء في اليابان قلة أعداد المواليد إلى ارتفاع تكلفة المعيشة والمساحة المحدودة للدولة بجانب نقص دعم رعاية الأطفال في المدن، وهذا يصعب تربية الأطفال ويجعل الأزواج يقللون الإنجاب، لذلك ستقدم الدولة منحة للأسر من أجل الإنجاب خارج العاصمة اليابانية طوكيو.