«الوزراء»: 1.5 تريليون جنيه لوضع صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة

عانى أهالي الصعيد من تدني الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين على مدار عقود، حتى جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع تحسين جودة حياة المواطنين هو الغاية الرئيسية للدولة المصرية بكافة مؤسساتها هو تحسين جودة حياة المواطنين، ووضع صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة، وكان لزاما علي الدولة المصرية التدخل الفوري لتحقيق متطلبات الحياة الكريمة من خلال تحسين ورفع مستوى كافة الخدمات الأساسية.

برامج عمل الحكومات المتعاقبة

تأتي برامج عمل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 لتستهدف:

1- توفير رعاية صحية وتأمين صحي شامل.

2- تحسين جودة النظام التعليمي.

3- الانتهاء من مشكلة المناطق السكنية غير الآمنة.

4- التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية. تطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة.

5- توفير الخدمات الأساسية (كهرباء، غاز، نقل ومواصلات).

6- توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة.

وفي سبيل تحقيق رؤية القيادة السياسية بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة، بلغ نصيب محافظات الصعيد حوالي 1.5 تريليون جنيه من إجمالي الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها والمقدرة بنحو 7 تريليون جنيه، حسبما ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في انفوجراف من خلال:

-رفع معدلات تغطية مياه الشرب والصرف الصحي.

- منظومة كهرباء جيدة ومستدامة.

- توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

- شبكات طرق للربط العمراني.

- توفير السكن اللائق.

- تطوير منظومة التموين.

- منظومة متطورة للري.

- الخدمات الصحية.

- استصلاح الأراضي.

-الخدمات البريدية.

- جامعات تكنولوجية وأهلية.

- خدمات تعليم ما قبل الجامعي.

- المجمعات الصناعية.

- السياحة والآثار.

- مراكز وبيوت الشباب.