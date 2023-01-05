الرئيس السيسي: «فيه فهم خاطئ للدين».. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى أهالي محافظة سوهاج، خلال لقائه بهم، ضمن فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية والتنموية.

وقال الرئيس السيسي: «خلوا بالكم مع ولادكم وبناتكم اللي هيتجوزوا جديد، المشكلة إن مصر كلها دايما -على الأقل في السنوات الماضية- حجم قدرات الدولة مش قد قدرات شعبها، زي أي أسرة هنا، أنا عندي عدد من الأطفال، لو عندي فلوس بزيادة هعملهم كل حاجة حلوة، ولو مش معايا؟! مش هعمل».

وأضاف: «الناس الطيبين بيقولوا بيجي برزقه ومحدش هينام من غير عشا، لكن طالما بييجي برزقه متقولش للدولة هاتيله بقى، مش هو سبحانه موجود؟! اطلب منه يديك، ده فهم خاطئ للدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا الموضوع ينطبق على كل شيء».