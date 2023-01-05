بعد افتتاح أم دومة.. أهالي القرية: «شكرا يا ريس محدش حس بينا قبلك»

أم دومة تلك القرية التابعة لمركز طما شمال محافظة سوهاج، التي كانت تفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة من خدمات ومشروعات أساسية، اليوم أصبحت قرية أم دومة قرية نموذجية مكتملة الخدمات، وترصد «الوطن» ردود فعل أهالي قرية أم دومة عن افتتاح قريتهم من قبل رئيس الجمهورية.

أهالي قرية أم دومة: شكرا للرئيس

ويقول «عبد الرحمن حمد»، إن هذا اليوم جاء كالعيد، بعد افتتاح قريتنا التي كانت في طي النسيان من قبل، فإننا جميعا تسيطر علينا حالة الفرحة والسعادة بعد افتتاح قريتنا وزيارة الرئيس لنا.

ويضيف «علي سيد»، موظف، لـ «الوطن»، إن قرية أم دومة كانت تفتقر للعديد من المرافق والخدمات المشروعات الأساسية، حيث كانت هناك معاناة ومشقة عند الذهاب إلى أن جاءت مبادرة «حياة كريمة» لترفع عنا تلك المعاناة بعد إقامة مشروعات غير مسبوقة، وتجعل من قريتنا قرية نموذجية مكتملة الخدمات والمرافق «احنا مش عارفين نشكر الرئيس على إيه ولا إيه ربنا يخليك لينا يا ريس».

مبادرة حياة كريمة في قرية أم دومة

ويضيف «وائل رجب»، أن مبادرة حياة كريمة بذلت جهودًا كبيرة في تحويل قرية أم دومة من قرية تنقصها الخدمات إلى قرية نموذجية.

ويضيف « مهران أبو العزم»، لـ«الوطن» أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة في تنمية الصعيد، حيث أقيمت مشروعات رفعت عن كاهل المواطنين والأسر الكثير والكثير من المشقة والعناء.

ويشير «اسلام محمود»، أن قريتنا جميعا تسعد سعادة بالغة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها وافتتاحها، حيث لا نستطيع التعبير عن ما بداخلنا من فرحة تسبب لنا فيها رئيسنا عبد الفتاح السيسي «يا ريس انت لينا أب، ربنا يقويك ويعطيك الصحة»

المشروعات في أم دومة تتحدث عن نفسها

وأوضح «مسعد عاصم»أن المشروعات التي تمت في قرية أم دومة أصبحت تتحدث عن نفسها، حيث تم تأسيس بنية تحتية متكاملة، وتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي لكل منزل، فضل عن إنشاء مستشفى ووحدة إطفاء ووحدة إسعاف، ومجمع خدمات، وغيرها من الخدمات «محدش حس بينا قبل ولا زي السيسي».

قال الشيخ بكري التلاوي، أحد مستقبلي الرئيس عبد الفتاح السيسى بقرية أم دومة، إن القرية أكتملت بالتطوير الذي طالها وأصبح بها جميع الخدمات، ونتمنى أن تصبح جميع القرى مثل قرية أم دومة.