اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. سوهاج نهضة تاريخية في «قلب الصعيد»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس السيسي: مشروعات الصعيد تكلفت 7 تريليونات جنيه.. وبلدنا يحتاج 70 تريليونا

سوهاج.. نهضة تاريخية في «قلب الصعيد»

الرئيس: نستطيع أن ننفذ مجمعات صناعية كثيرة أخرى في الصعيد بأكمله وليس سوهاج فقط

إذا توسعنا في المجمعات الصناعية سيكون لها مساهمة كبيرة في توفير السلع للمواطنين

أفكار الشباب أمام الرئيس:

«عبداللطيف»: استخدمنا تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي

«ندى»: صممنا جهازا للكشف عن الإشعاع

«منار»: أسسنا منصة «كلمني» بلغة الإشارة لمساعدة الصم والبكم

«هاجر»: نصنع «سناكس» من شرائح الفاكهة المجففة للطلاب

«السيسي» يتفقد قرية «أم دومة»

الرئيس يتناول الإفطار مع طفلين ويقبل رأس مسنة ويصف الصعايدة بـ«جدعان وأهل عزة وكرم وشهامة».. ويحيى متطوعي «حياة كريمة»: بتعملوا حاجة جميلة لبلدنا وأهلنا

لن نستثني أحدا من التأمين الصحي.. واللي مش هيقدر هنتكفل بيه.. وخلوا بالكم مع ولادكم وبناتكم اللي هيتجوزوا.. فيه فهم خاطئ للدين.. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها

ورشة عمل «تنسيقية شباب الأحزاب»: 6 توصيات للنهوض بالتعليم الجامعي والتكنولوجي

توفير بيئة آمنة للطلاب وتقديم دعم نفسي لهم وإنشاء منصة إلكترونية للاستفادة من مشروعات التخرج

الصفحة الثانية

نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمة منذ عام 2013

الفرقاء الليبيون يتوافقون في «أم الدنيا»

«النواب ومجلس الدولة» الليبيان يعلنان التوافق على الوثيقة الدستورية

«جبالي»: ندعم استقرار الدولة الشقيقة.. و«المشري»: نشكر مصر على مساعدتنا.. و«صالح» عملت دون كلل أو ملل لكي نتجاوز أزمتنا

نواب: «القاهرة» تعمل دائما لتعزيز سيادة الدولة الليبية ومنع التدخلات الأجنبية في شئونها

«الكاتب»: الدعم المصري للأشقاء أسهم في التوافق وتحقيق نقطة انطلاق نحو بناء مؤسساتهم.. و«زين الدين»: مصر كانت الراعي المين للدفع في اتجاه إجراء الانتخابات

خبراء: «الوثيقة» تعد انتصارا للرؤية المصرية الحكيمة في التعامل مع الملف

«العناني»: ليبيا من أكثر الملفات ارتباطا بالمن القومي المصري و«بركات»: «القاهرة» كانت حائط صد أمام التدخلات في شئونها

الصفحة الثالثة

الرئيس السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية التنموية وسط فرحة أهالي المحافظة

سوهاج.. في الصورة أجدع ناس

«السيسي»: مشروعات الصعيد تكلفت 7 تريليونات جنيه والرقم متواضع مع أحلامنا.. فبلادنا تحتاج 70 تريليونا

الصفحة الرابعة

أفكار الشباب أمام الرئيس: مشروعات واعدة باستخدام التكنولوجيا.. ومشاركة فاعلة لتفعيل رؤية مصر 2030

«عبداللطيف»: استخدمنا تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لإنشاء محتوى تعليمي تفاعلي

«ندى»: نعمل على توظيف العلم في إيجاد البدائل وصممنا جهازا للكشف عن الإشعاع بتكلفة أقل من 50%

«الأهالي» يشكرون الرئيس: «رجعت لنا قيمتنا في البلد.. ودايما حاسين إنك معانا.. والتنمية شاعد عيان على مجهودات الدولة »

«هاشم»: «الريس انتشل المحافظة من الإهمال والتهميش».. و«إيمان»: «مشروعات حياة كريمة أعادت الحياة لآلاف المواطنين

«ربيع»: المبادرة حققت تنمية غير مسبوقة بجهود كبيرة ومضنية و«عطية»: كل أبناء «أم دومة» فخورون بقريتهم وما وصلت إليه

الرئيس يكرم أعلام وأبناء سوهاج

علاء السقطي: اختيار سوهاج موفق لأنها في منتصف الصعيد وغنية بالشباب

نائب «اتحاد المستثمرين»: افتتاح الرئيس عددا كبيرا من المصانع يؤكد دعمه توطين الصناعة الوطنية

إنشاء فرع للهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للتعامل مع كافة الإجراءات التي يحتاجها المستثمرون في محافظات الصعيد

الصفحة الخامسة

102 مليار جنيه حجم الاستثمارات في سوهاج منذ 2014

رئيس الوزراء: إنشاء مستشفي أطفال جديد في سوهاج على غرار «أبوالريش».. و«تكافل وكرامة» دعم أهلها بـ11.5 مليار جنيه خلال 7 سنوان

بناء 6400 فصل جديد بـ2 مليار جنيه لتوفير مستوى تعليم أفضل ولدينا استثمارات أخرى بـ3.3 مليار جنيه

«سوهاج» كان لها نصيب جيد في رفع وتطوير كفاءة المنشآت الصحية بإنشاء وتطيور 32 مركزا ومستشفى ووحدة بـ5.4 مليار جنيه

عمرو درويش: «حياة كريمة» أسست حياة أفضل لسكان المحافظة بمشروعات تنموية وعمرانية وصحية ضخمة

أمين «محلية النواب»: 5.97 مليار جنيه استثمارات حكومية منها 16.4% لـ«التعليم»

الصفحة السادسة

ترانيم عيد الميلاد تصدح في الكنائس «الأرثوذكسية والإنجيلية»

البابا تواضروس يصليالعيد في كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و«أندريه زكي» يترأس الاحتفال الرسمي في «قصر الدوبارة»

القمص موسي إبراهيم لـ«الوطن»: زيارة الرئيس السيسي للكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد رسالة تؤكد «أنتم موضع اهتمام» في سابقة غير مسبوقة تاريخيا

متحدث «الكنيسة الأرثوذكسية»: لا صحة لبناء كاتدرائية جديدة في العاصمة الإدارية

العلاقة بين الكنيسة القبطية والأزهر تاريخية ويسودها الحب والمودة مع الطوائف الأخرى.. ونسهم في «حياة كريمة»

الحوار الوطني خطوة نحو التنمية الشاملة.. ونتوقع مردوده شديد الثراء.. وتم تقنين وبناء ما يقرب من 3 الآف كنسية ومبني منذ 2016

الصفحة السابعة

القوات المسلحة تهنئ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الفريق أول محمد زكي لـ«البابا»: مواقفكم مضيئة للدفاع عن المبادئ الوطنية للأمة المصرية

وزير الداخلية يزور البابا تواضروس الثاني لتهنئته بعيد الميلاد المجيد

«توفيق»: الكنسية دائما في مقدمة الصفوف لمواجهة محافولات بث الفرقة بين أبناء الشعب

القس أندرية زكي لـ«الوطن»: قانون الأحوال الشخصية للمسيحين في طريقه إلى البرلمان

رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تقدم مفهوما جديدا عن حقوق الإنسان يتصف بالشمولية.. والغرب لا يهتم إلا بالجانب السياسي

الصفحة الأخيرة

«السيسي» من قرية «أم دومة» وسط ناس الصعيد أهل عز وكرم

«السيسي»: لن نستثني أحدا في التأمين الصحي الشامل.. «اللي مش هيقدر هنتكفل بيه»