«صناع الصعيد» لقناة الحياة: الرئيس اهتم بالصناعة وإقبال كبير من المستثمرين

مع كل مشروع جديد يولد على أرض الصعيد، تشتعل شعلة الإنتاج في الوجه القبلي، خاصة أن سكان الصعيد هم القوة العاملة القادرة على تحقيق المعجزات، ومن هنا كان اهتمام الدولة بهم خلال الـ7 سنوات الماضية، حيث انتشرت مدن جديدة ومصانع ومجمعات وفرت 3300 وحدة صناعية، واستغلت طاقات الشباب، ووفرت آلاف فرص العمل.

الصناعة في الصعيد

في هذا السياق، يقول المهندس حازم ثروت، مدير المجمع الصناعي بغرب جرجا سوهاج، في لقاء له على قناة الحياة، إن الصناعة في الصعيد كانت مهمشة في البداية، ولم يكن هناك من يفكر في التصنيع، مضيفا «الرئيس السيسي اهتم بالصناعة، خاصة في الصعيد، وافتتحت أكثر من مدينة صناعية في سوهاج، بالإضافة للمدن السكنية الجديدة».

مصنع أعلاف

أوضح أحمد عنتر، صاحب مصنع أعلاف في غرب سوهاج، أن هناك إقبال كبير من المستثمرين على خط الصعيد بشكل عام، وعلى سوهاج تحديدا، وكل يوم فيه افتتاحات وتسليمات جديدة للمشروعات.