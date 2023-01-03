عاجل.. العثور على جثة مُسجل خطر وسط زراعات بقنا في ظروف غامضة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا جهودها لكشف غموض العثور على جثة مُسجل خطر ملقاة داخل الزراعات في مركز قوص، جنوب محافظة قنا.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وانتدبت جهة التحقيق مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشخص.

العثور على جثة في زراعات قوص

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد ورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل الزراعات في بندر قوص، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الجثة، ومعها سيارة إسعاف، وتبين أن الجثة لشخص يدعى «إبراهيم.ف.م»، 36 عامًا، ومطلوب القبض عليه في قضية مخدرات وغيرها من القضايا، ملقاة داخل الزراعات بمركز قوص.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية

قال حسن كامل، محام لدي محاكم محافظة قنا، إنه في حال كان سبب الوفاة دوافع القتل، فإن المتهم سيواجه عقوبة الإعدام، طبقا للمادة الثانية لقانون الإجراءات الجنائية.