منافسات المجموعة الثانية تنطلق في برنامج «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء، أولى مباريات المجموعة الثانية.

وجمعت المباراة بين فريق على أبو جريشة بقيادة محمد اليماني، وفريق بوبو الذي يقوده أحمد الكاس، بحثًا عن الفائز الأول من هذه المجموعة في بطولة كابيتانو مصر.

ومن جهة أخرى، يتصدر فريق محمد لطيف بقيادة سيد معوض المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يأتي فريق الجوهرى بقيادة محمود أبو الدهب في الوصافة.

أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر

وأطلقت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة في كل أرجاء الجمهورية، وأطلقت على البرنامج اسم «كابيتانو مصر».

ويستهدف برنامج اكتشاف المواهب التواجد في كل محافظات مصر لاكتشاف أبرز المواهب في كرة القدم، والمساهمة في النهوض بالكرة المصرية، وزيادة عدد المحترفين المصريين في الخارج.