تحذير مهم من «كابيتانو مصر»: لا توجد أكاديميات ولا كشافين تابعين للبرنامج

أكد برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين له من قريب أو بعيد.

تحذير لكل من يستخدم الاسم أو اللوجو

وحذر برنامج «كابيتانو مصر» كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط اسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية.

وشدد البرنامج على أنه لا يهدف للربح وإنما اكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط، لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إجراءات قانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج

وأكد أن إدارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام اسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين، وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج «كابيتانو مصر» أو تسويقهم مقابل تحصيل أية مبالغ مالية.

وأكدت إدارة البرنامج أن الاختبارات تمت بالفعل في الأيام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وفي مراكز الشباب الرياضة، وذلك منذ فترة، ومواعيد الاختبارات القادمة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ«كابيتانو مصر» ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن «كابيتانو مصر» برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر مجانا ودون مقابل.