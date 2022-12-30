  أحد مدربي «كابيتانو مصر»: نمتلك جيلا رائعا.. ونسعى لاكتشاف «صلاح» جديد

أحمد الكاس، نجم نادى الزمالك الأسبق ونجم المنتخب الوطنى الأسبق، واحد من أبرز النجوم المشاركين فى مشروع «كابيتانو مصر»، لاكتشاف المواهب الكروية بمختلف المحافظات ومحاولة اكتشاف محمد صلاح جديد فى الكرة المصرية، عقب رحلة النجاح للفرعون المصرى المحترف بصفوف ليفربول. وحاورت «الوطن» أحمد الكاس للحديث عن كواليس مشاركته فى مشروع «كابيتانو مصر» والفوائد العائدة على الكرة المصرية من جراء هذا المشروع.

كيف ترى دور الشركة المتحدة الإعلامية فى المجال الرياضى؟

- هناك طفرة تحدث فى الإعلام الرياضى بفضل جهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى قدمت لنا إعلاماً رياضياً دون تحيز أو تعصب، كذلك هناك جهود كبرى يتم تقديمها فى مجال الكرة وعلى رأسها اكتشاف المواهب الكروية.

أحمد الكاس: زيارة الرئيس للمشروع لن تُنسى وشعرت بحنان الأب في نصائحه للأولاد

إشادات عديدة بـ«كابيتانو مصر».. كيف تتابع هذا المشروع العملاق؟

- «كابيتانو مصر» هو الحلم المنتظر للجميع ومنذ ظهوره للنور وهو يبهر الجميع، فى ظل الاهتمام الكبير من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهذا المشروع الذى سيكون مصيره النجاح لا محالة، وبالمناسبة أنا عضو الفريق الفنى للمشروع، وحينما عُرض على «كابيتانو مصر»، لم أتردد لحظة واحدة لكى أكون موجوداً بداخله، فهناك عمل دؤوب من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتحقيق النجاح الباهر لهذا المشروع العملاق من خلال اكتشاف المواهب الرياضية، وهذا يأتى ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لاكتشاف المواهب، لا سيما أنهم يضمون الأطفال فى عمر 14 عاماً ويكونون غير مقيدين فى أندية أو مراكز شباب، والكل فى داخل الشركة المتحدة يبذل جهداً كبيراً من أجل نجاح هذا المشروع.

ما الفائدة التى ستعود على المواهب من وجهة نظرك بهذا المشروع؟

- مشروع «كابيتانو مصر» ليس لتنمية المهارة الكروية فقط بل هدفه تربية وتقويم سلوك وأخلاق ونحن كلاعبين سابقين نحاول تقديم كل ما لدينا من خبرات ورؤية وفكر لتطبيق كل هذه الخبرات على الشباب الصغار فى مشروع كابيتانو.

ما النموذج الذى تأملون فى الوصول إليه من خلال العمل مع المواهب الشابة؟

- منذ اليوم الأول فى مشروع «كابيتانو مصر» وضعنا نموذجاً مشرفاً وهو محمد صلاح النجم المصرى المحترف بصفوف ليفربول والذى أصبح أحد أهم لاعبى العالم ومصدر فخر للجماهير الأفريقية والعربية بصفة عامة، والجماهير المصرية بصفة خاصة، ونحاول اكتشاف موهبة جديدة تصل لنفس المكانة التى وصل لها «مو» صلاح.

ما آليات هذا المشروع؟

- قمنا بالوجود فى أغلب المحافظات وجمعنا 50 ألف لاعب شاب ثم تمت التصفية حتى وصلنا إلى 150 لاعباً هم قوام البرنامج الذى يعرض حتى الآن وهم غير مقيدين فى نادٍ أو مركز شباب، ولدينا جيل رائع من لاعبى كرة القدم المشاركين فى مشروع كابيتانو مصر وهم سيكونون من أفضل الأجيال المقبلة لمصر.

لقاء الرئيس السيسي

كان شرفاً كبيراً لنا اللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم أن ذلك الأمر كان له رهبة كبيرة فى البداية، ولكن بمجرد نزوله وكلامه معنا تلاشت تلك الرهبة وشعرنا بحنان الأب فى حديثه معنا، وبدأنا نشعر أننا نتحدث فى جو أسرى وقمنا بشرح وتوضيح مشروع كابيتانو مصر والرؤية لاكتشاف المواهب الكروية، لا سيما أن هذا المشروع من أكبر المشاريع فى الشرق الأوسط، واستفدنا كجهاز فنى بنصائح الرئيس، والأولاد أيضاً استفادوا من أب يلقى نصائح من أجل المستقبل، والرئيس أكد نقطة مهمة وهى امتلاك اللاعب للمقومات الفنية لأنها تساعده على الأداء واللعب بشكل جيد، وشدد على أهمية تقوية الجانب البدنى بشكل عام.