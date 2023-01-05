«كابيتانو مصر» يستعين بخبراء صحة نفسية للاعبين: نقدر نطلع منهم نماذج مؤثرة

قالت الدكتورة رشا الجندي، الخبيرة النفسية لبرنامج «كابيتانو مصر»، وأستاذ الصحة النفسية في جامعة بني سويف، إنها ركزت على العصف الذهني لمتسابقي البرنامج، وتستخدم علم النفس لمعرفة أفكارهم، من خلال طرح أسئلة عليهم ومن خلال إجاباتهم تحدد ذلك.

تكنيك تفريغ الضغوط والتنفيش الانفعالي

وأضافت خلال تصريحات لها ببرنامج «كابيتانو مصر»، المذاع على قناة «ON»، أنها ركزت أيضا على تكنيك «تفريغ الضغوط» أو «التنفيس الانفعالي»، فلم ترغب في طرحه عليهم بطريقة مباشرة ولكن من خلال لعبة بطريقة غير مباشرة عن طريق لعبة الصراحة.

وأوضحت أن نجوم «كابيتانو مصر» تفاعلوا كثيرا مع لعبة الصراحة، وبدأوا من خلالها التعبير بشكل حقيقي عن نفسهم بداخلهم.

ولفتت إلى أنهم لديهم قابلية للتعلم والتدريب، متابعة: «هما قماشة جميلة جدا جدا نقدر نشتغل عليها ونقدر نطلع منهم فعلا نماذج مؤثرة».

نجم كابيتانو مصر: حرمت من كرة القدم منذ الصغر

وقال أحد نجوم البرنامج إن والده كان يخشى عليه من لعب كرة القدم عندما كان صغيرا وبالتالي حُرم من لعب الكرة، متابعا: «لما بفتكر الموقف ده كنت بحزن».

وأشار آخر إلى أنه حُرم من الكثير من الأشياء بعدما توفي جده منذ 3 أشهر فكان دائما يشجعه على لعب الكرة وعندما توفي لم يجد من يحفزه مثلما كان يفعل.