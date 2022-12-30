«كابيتانو مصر» هدية «المتحدة» للمواهب.. حلم الناشئين يبدأ من الملاعب

«كابيتانو مصر.. باب الأمل لمواهب كرة القدم»، الفرصة الحقيقية، لبداية مسيرتهم الرياضية، بعيداً عن أزمات قطاع الناشئين فى الأندية المصرية، مشروع ضخم أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل أن تتحول الأحلام إلى واقع يلمسه الموهوبون. المشروع يجسد حلم بناء جيل واعد، يقود أحلام المنتخب الوطنى فى كأس العالم 2030، ويستطيع أن يستعيد العرش الأفريقى الغائب منذ أمم أفريقيا 2010، من خلال صنع مواهب مصرية خالصة.

50 ألف ناشئ يضعون أنفسهم في الطريق الصحيح.. سباق محموم نحو الشارة الذهبية

بدأ الحلم مع 50 ألف ناشئ، تم تصفيتهم إلى 144 لاعباً من أفضل المواهب، ليتم تقسيمهم إلى 8 فرق، يضم كل فريق 11 لاعباً أساسياً بالإضافة إلى 7 لاعبين بدلاء، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، ولن يودع أى فريق البطولة من الدور الأول، لكن كل فريق يتعرض للهزيمة سيكون مطالباً بالاستغناء عن ثنائى من صفوفه.

منح البرنامج أيضا ميزة خاصة، وهى حصول لاعب واحد فقط من كل فريق على الشارة الذهبية، والتى تحميه من الاستبعاد فى المباراة التى يخوضها والمواجهة المقبلة أيضاً، وبعد العبور لدور الثمانية، تبدأ مرحلة خروج المغلوب، حيث يلتقى كل فريق مع خصم من المجموعة الأخرى، ويودع الفريق الخاسر المسابقة، ما عدا ثلاثة لاعبين يستطيع مدرب الفريق الفائز اختيارهم، ليتوج فى النهاية فريق واحد باللقب ويحصل لاعبوه على جوائز ضخمة، بينما ستختار الجماهير عن طريق التصويت، اللاعب الفائز بلقب «كابيتانو مصر». ولم يهمل المشروع الجانب التدريبى بعد العديد من الاختبارات، حيث استعان بالعديد من نجوم كرة القدم المصرية السابقين، حيث ضمت قائمة مدربى المواهب كلاً من: محمود أبوالدهب، أحمد الكاس، سيد معوض، شادى محمد، طارق السيد، عبدالستار صبرى، محمد اليمانى وسارة حسانين، بالإضافة إلى تولى الحارس الدولى السابق عبدالواحد السيد مهمة تدريب جميع حراس المرمى فى البرنامج.

كابيتانو مصر يجمع أحلام العديد من الناشئين

المشروع الضخم جمع أحلام العديد من الناشئين، من مختلف المحافظات، حيث لفت فهد إبراهيم ابن محافظة جنوب سيناء انتباه سيد معوض، ليضمه إلى فريقه، ليثبت أن مدينة سيناء عامرة بالمواهب، التى كانت تنتظر فرصة لتحقيق الأحلام، وجاءت هذه اللحظة من بوابة مشروع «كابيتانو مصر». «كان يتمنى أن يرانى لاعباً محترفاً»، هكذا لخص «عبدالله» أحد مواهب «كابيتانو مصر» مشهد تقبيل صورة والده المتوفى عقب تسجيل هدف خلال فعاليات البرنامج، ووصف المتسابق الذى يحلم بأن يسير جنباً إلى جنب مع نجوم الساحرة المستديرة، شعوره حينها: «كان نفسى أسجل هدفاً وأهديه لوالدى الله يرحمه»، متمماً: «واحشنى جداً».