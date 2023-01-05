ضبط بندقية آلية وذخيرة بحوزة شخص في حلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، من القبض على أحد الأشخاص بدائرة القسم وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقيه آلية، وذخيرة من ذات عيار السلاح.

البداية عندما وردت معلومات للرائد محمود سعداوي، ضابط وحدة مباحث قسم شرطة حلوان تفيد بقيام المدعو «محمود ا.م.م»، وشهرته «مرعي» 29 سنة، ومقيم بدائرة القسم، بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وبالتنسيق مع رئيس المباحث، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المذكور، نجح الرائد محمود سعداوي، معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، في ضبطه حال تردده على منطقة عرب غنيم، وبحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39، و8 طلقات من ذات العيار.

وباصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح الناري المضبوط بحوزته بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.