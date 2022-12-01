تفاصيل وشروط المشروعات البحثية المقررة على صفوف النقل.. مادة نجاح ورسوب

أقرّت وزارة التعليم «المشروعات البحثية»، كمادة نجاح ورسوب من 50 درجة للتيرم الواحد مقررة على جميع الطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، ولا تضاف للمجموع، ولا تحسب درجاتها من ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

استثناء الشهادة الإعدادية من المشروعات البحثية

وذكر بيان نشرته مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المشروعات البحثية تبدأ من الصف السادس الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادة الإعدادية فهي لصفوف النقل فقط، ويسلم الطالب بحث كل فصل دراسي، الأول قبل امتحان نصف العام بأسبوعين، والثاني قبل امتحان آخر العام بأسبوعين.

معايير وشروط المشروعات البحثية

وبحسب مديرية تعليم محافظة المنيا، هناك 8 شروط لتقديم المشروعات البحثية للطلاب من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، عدا الشهادة الإعدادية وهي:

- اختيار أحد الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة ويفضل مناقشة المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذا التحديات التي تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب، على أن يتم اختيار الموضوع من موضوعات النشرة المرفقة

- يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، وتتم جميع أعمال التعاون المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

- يحظر اختيار الطلاب من فصول متفرقة فالاختيار على مستوى الفصل ورائد الفصل مسؤول عن تقسيم المجموعات بداخل نفس الفصل، مع التنبيه على أن جميع أعمال البحث تتم بداخل المدرسة.

- يستبعد أي بحث تم شراؤه من المكتبات أو لم يتم داخل المدرسة تحت إشراف المعلم ومن يفعل ذلك سوف يعرض نفسه للمساءلة ورفض البحث وإعادته.

- يقوم رائد الفصل بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

- تتقدم كل مجموعة بمشروعين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين

- يشترط للنجاح في المشروع البحثي الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

- يتم إعداد كشف بأفضل 10 أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها للتصعيد على مستوى الإدارة ثم تحديد المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المديرية.