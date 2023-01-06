المرشح لمنصب حاكم ولاية كنتاكي يصف الرئيس الأمريكي بـ«مجرم حرب»

قال السياسي الأمريكي، المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي»، الديمقراطي جيفري يانج، إن الشيء الرئيسي الذي تحتاج إلى معرفته عن الرئيس جو بايدن هو أنه مجرم حرب، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية الروسية.

وأوضح يانج، إن بايدن قاتل ومجرم حرب، مضيفا عبر «تويتر»، إنه لا يهمه إذا كان يعاني من الخرف أو يلقي خطبًا مثل باراك أوباما، مجرم آخر.

دعا المرشح لمنصب حاكم «كنتاكي»، إلى طرد جميع مجرمي الحرب من الرئاسة «البيت الأبيض».