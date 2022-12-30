جو بايدن يوقع ميزانية السنة المالية 2023.. 45 مليار دولار دعم لأوكرانيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ميزانية البلاد للسنة المالية 2023، والتي تتضمن مساعدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وقال عبر «تويتر»، إنه وقع على مشروع قانون ميزانية من الحزبين «الديمقراطي والجمهوري».

وتخصص الميزانية الأمريكية، 1.7 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية بحلول نهاية سبتمبر 2023، بما في ذلك 858 مليار دولار للدفاع و45 مليار دولار لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتضمنت الميزانية، استثمارات في الأبحاث الطبية والأمن والرعاية الصحية للمحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث والأموال لمكافحة العنف ضد المرأة والمساعدة الحاسمة لأوكرانيا.

جون بولتون: ترامب كان يعتزم الانسحاب من حلف شمال الأطلسي

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، ‏جون بولتون، إن رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب، كان يعتزم الانسحاب من حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ينتظر هذه الخطوة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن بولتون، أنه سينظر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، إذا لم يندد المرشحون المحتملون الآخرون من «الحزب الجمهوري»، بتصريحات ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ترامب يدعو إلى تعليق العمل بالدستور الأمريكي

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، دعا إلى تعليق العمل بالدستور الأمريكي، للسماح له بالعودة إلى «البيت الأبيض»، مجددا تصريحاته حول تزوير الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

بدوره، أظهر استطلاع أجرته جامعة سوفولك وصحيفة «يو أس أيه توداي» الأمريكية، أن 50% من المشاركين يعتبرون أن الرئيس المثالي يجب أن يكون عمره بين 51 و65 عاما، و25% يفضلون أن يكون رئيس الدولة أصغر من ذلك، بين 35 و50 سنة.

69 % من الأمريكيين يعارضون ترشيح ترامب

ورفض المشاركون، ترشح ترامب، وبايدن مجددا وعارض 69% ترشيح الرئيس السابق وعارض 67% ترشح رئيس الإدارة الأمريكية الحالي.

بدورها، كشفت وسائل إعلام أمريكية المزيد من التصريحات الكاذبة لعضو مجلس «النواب» الأمريكي عن ولاية نيويورك، الجمهوري جورج سانتوس، الذي يخضع للتحقيق بسبب تزويره سيرته الذاتية.

ونشر سانتوس عبر «تويتر» تغريدات في يوليو من العام الماضي، عن أحداث 11 سبتمبر 2001، الذي استهدف مركز «التجارة العالمي» بنيويورك، حصدت روح والدته، فيما بعد عدة أشهر نشر عضو «النواب» تغريدة أخرى، تحدث فيها الذكرى الـ5 لوفاة والدته، ما يتناقض مع تغريدته السابقة، وفقا لما ذكرته ىشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.