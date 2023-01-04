طقس السويس غائم جزئيا وأمطار وبرودة ليلا.. والحرارة 10 درجات مئوية

جاءت توقعات الأرصاد لطقس السويس، اليوم الأربعاء، تتضمَّن سقوط أمطار وغيوم جزئية تنتشر في سماء السويس، مع تكون شبورة مائية صباحا.

وأشارت صور الأقمار الصناعية التي أعلنتها هيئة الأرصاد إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مدن القناة وخليج السويس، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس والتي قد تكون كثيفة أحياناً خلال ساعات الصباح وأن تشهد السويس طقسا لطيفا نهاراً بارد صباحا وفى الليل.

قراءات الطقس فى محافظة السويس اليوم الأربعاء

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس وتوقعات الخبراء، قياسات طقس السويس اليوم الأربعاء بأن درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10 درجات، نسبة سقوط الأمطار 40%، نسبة الرطوبة 67%، سرعة الرياح 19كم/ساعة.

سيولة مرورية وانتظام حركة الأسواق واستعدادات للتقلبات الجوية بالسويس

شهدت محافظة السويس انتظام لحركة التداول في الأسواق والمحلات المختلفة، خاصة في سوق الأنصارى الرئيسي بالمحافظة وبالمحلات المنتشرة بمنطقة شميس التجارية، وسط حالة من السيولة المرورية بين الأحياء المختلفة، واستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية أعلنتها المحافظة مع ظهور التقلبات الجوية بالمحافظات، وتواصل الأجهزة التنفيذية، تنفيذ توجيهات محافظ السويس بالجهازية للتدخل الفورى فى أى لحظة والتاكيد على كفاءة معدات رفع المياة وإزالة التراكمات حال حدوثها.