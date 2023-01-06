مقتل شخص وإصابة 27 آخرين في أحداث شغب بالمكسيك

أسفرت اشتباكات اندلعت بين الشرطة المكسيكية والجيش من جانب و مسلحين من عصابة مخدرات محلية ن جانب آخر في مدينة «كولياكان» بـ«ولاية سينالوا» الواقعة شمال غرب البلاد، استمرت 12 ساعة عن مقتل شخص واحد وإصابة 27 آخرين.

وبدأت أعمال الشغب في ولاية «سينالوا» المكسيكية، الواقعة على المحيط الهادي صباح أمس الخميس، بعد عملية للجيش، أسفرت عن اعتقال أوفيديو جوزمان «إل راتون»، البالغ من العمر «32 عاما»، نجل بارون المخدرات الشهير المسجون في الولايات المتحدة، رئيس «كارتل سينالوا» السابق خواكين جوزمان، المعروف بـ«إل تشابو»

وفي وقت سابق، عرضت السلطات الأمريكية، مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال «إل راتون».

نقل أوفيديو جوزمان بطائرة عسكرية إلى العاصمة «مكسيكو سيتي»

وأعلن وزير الدفاع المكسيكي لويس ساندوبال، إلقاء القبض على أوفيديو جوزمان، في «كولياكان، بتهمة إدارة عصابة «لوس مينوريس» المرتبطة بـ«كارتل الهادئ».

ونقلت السلطات المكسيكية، أوفيديو جوزمان، بطائرة تابعة للقوات الجوية إلى العاصمة «مكسيكو سيتي» حيث اقتيد إلى مكتب المدعي العام المتخصص بشؤون الجريمة المنظمة.

وتسببت الاشتباكات في إغلاق «مطار كولياكان»حيث طلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم، فيما أشارت شركة الطيران الحكومية، إلى إصابة إحدى طائراتها بنيران قبل رحلة مقررة إلى العاضصمة «مكسيكو ستي»،وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.