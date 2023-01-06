سوهاج تعيش حياة كريمة: 1556 مشروعا في 81 قرية بـ45 مليار جنيه «فيديو»

تطورات كبيرة تشهدها محافظة سوهاج بسبب المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنمية القرى والمجتمعات الفقيرة والمحرومة من الخدمات في مصر.

تغير وجه الحياة في سوهاج للأفضل

وتعيش سوهاج هذه الأيام حياة كريمة بسبب إنجازات المبادرة وبسبب المشروعات الصناعية والزراعية التي تشهدها سوهاج لتغير وجه الحياة فيها للأفضل.

وساهمت مبادرة حياة كريمة في تغير حياة آلاف المواطنين في 181 قرية بسوهاج، إذ نفذت المبادرة 1556 مشروعًا في مجالات التعليم والصحة والصرف والطرق والتبطين.

تكلفة مشروعات المبادرة قرابة 45 مليار جنيه

ووصلت تكلفة مشروعات المبادرة قرابة 45 مليار جنيه، وشملت 7 مراكز في محافظة سوهاج.

كما شملت المشروعات توفير سكن كريم لـ16 ألف أسرة، وإنشاء 24 مكتبة عامة وتطوير وإنشاء 93 محطة كهرباء و60 مجمعًا زراعيًا، وبناء 9 محطات مياة شرب و30 محطة صرف صحي وزراعة 50 ألف شجرة.