مصنع أسمنت سوهاج الجديد.. طفرة تنموية في الصعيد بحجم إنتاج 2 مليون طن

مشروعات صناعية وزراعية ضخمة، تشهدها محافظة سوهاج ضمن توجهات الدولة لدعم وتنمية وتطوير الصعيد، حيث شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات الضخمة بينها مصنع أسمنت سوهاج الجديد.

مشروع عملاق ونواة لمجمع صناعي متكامل

ومصنع أسمنت سوهاج الجديد هو مشروع عملاق ونواة لمجمع صناعي متكامل متخصص في مواد البناء مزود بأحدث المعدات والأجهزة ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصنع يوفر 3000 فرصة عمل

أقيم المصنع على مساحة مليون متر مربع بحجم إنتاج 2 مليون طن أسمنت رمادي سنويًا ويشمل 4 مصانع متكاملة الأول مصنع للأسمنت والثاني للحوائط الأسمنتية والثالث للخرسانة الجاهزة والرابع للطوب الأسمنتي بطاقة 3000 طن يوميًا.

وتبلغ قيمة استثمارات مصنع أسمنت سوهاج الجديد 5.5 مليار جنيه بخبرات عالمية ويستوعب عمالة يصل عددها إلى 3000 فرصة