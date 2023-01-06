ضبط 1258 قضية تموينية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1258، قضية تموينية متنوعة.

ضبط 9 طن أرز أبيض

وضبطت الحملات 2 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات 9 أطنان و35 قضية بيع أرز أبيض بأسعار أعلى من المقررة و6 قضايا حجب و75 قضية عدم توريد و8 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية.

كما ضبطت الحملات مالك مركز لتعبئة المواد الغذائية، بمحافظة سوهاج، وبحيازته 2,076 طن سكر تمويني ناقص الوزن بقصد الإتجار بفارق الأوزان بالسوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، تمهيداً لتوزيعها على البدالين التموينيين المربوطين على فروع الجملة لتسليمها لمستحقي الدعم.

حملة نوعية على محطات تموين السيارات

وفى إطار رصد ومتابعة مخالفات الإتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمى فقد اضطلعت الإدارة العامة بالاشتراك مع مديريتي أمن دمياط والسويس بحملة نوعية على محطات تموين السيارات، أسفرت عن ضبط 6 قضايا بإجمالي مضبوطات 156300 لتر سولار وبنزين.

وفى إطار رصد ومتابعة تداول السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة لجمهور المستهلكين، اضطلعت الإدارة العامة بتوجيه حملات استهدفت السلع المعروضة بالسلاسل التجارية للتأكد من صحتها، أسفرت عن ضبط 3 مديرين مسئولين عن فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 53 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 2226 عبوة سجائر، مختلفة الأنواع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.