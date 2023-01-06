«حياة كريمة» بالمنوفية: تنفيذ 98% من مشروعات التعليم في قرى أشمون

«التعليم أولوية» شعار رفعته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوضيح أهمية العلم والتعلم، وهو ما جاء على رأس مشروعاتها في القرى الأكثر احتياجا لتطوير القطاع التعليمي، للارتقاء بمستوى التعليم داخل الريف المصري.

33 مشروعا تعليميا ضمن «حياة كريمة»

وكشف علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 33 مشروعا من مشروعات إنشاءات القطاع التعليمي بقرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بنسبة تنفيذ 98%، وجار تنفيذ 3 مشروعات إنشاءات القطاع التعليمي بقرى المركز.

صيانة 58 مدرسة على مستوى محافظة المنوفية

وأضاف منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 58 مشروعا «صيانة» في القطاع التعليمي بقرى مركز أشمون بنسبة تنفيذ 98%، وجار تنفيذ 3 مشروعات بقرى المركز.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا في قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية بنسبة تنفيذ 100%، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» في القطاع التعليمي تهدف إلى رفع وبناء كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية، وإنشاء فصول محو الأمية.

وأشار «حسن» إلى أن الطفل المتعلم يكون أفضل تجهيزا للتعامل مع جميع تحديات الحياة، لذلك كانت من أولويات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي تطوير التعليم داخل القرى الأكثر احتياجًا، لإنارة عقول الجميع بالعلم.