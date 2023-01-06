أمريكا وإيطاليا تجددان التزامهما بدعم أوكرانيا بالمعدات العسكرية

جددت الولايات المتحدة وإيطاليا التزامهما بتزويد أوكرانيا بالمساعدات، بما في ذلك دعمها في مجال الطاقة والمعدات العسكرية اللازمة للدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وفرانشيسكو تالو المستشار الدبلوماسي لرئيس وزراء إيطاليا.

وأدان المسؤولان، بحسب البيان، القصف الروسي المستمر على أوكرانيا، بما في ذلك ضرباتها ضد البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا.