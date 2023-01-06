طقس المحافظات الساحلية اليوم.. نشاط للرياح وشبورة كثيفة على الطرق

تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية، مع نشاط لحركة الرياح الخفيفة، بالإضافة لتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية خلال الأيام القليلة القادمة، وسط طقس مستقر نسبيا على مختلف الأنحاء.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح خلال الأيام القادمة، نظراً لتكون الشبورة المائية الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس في المحافظات الساحلية

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم في المحافظات الساحلية تشهد تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم، وسقوط أمطار تصل إلى 30% تكون خفيفة على فترات متفاوتة، وتصل سرعة الرياح إلى 24 كيلو مترا في الساعة، مع طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح لطيف نهارا مائل البردة ليلاً.

درجات الحرارة في المحافظات الساحلية

وسجلت درجات الحرارة في المحافظات الساحلية والمدن ما يلي:

- الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة

- مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة

البحيرة العظمى 19 والصغرى 11 درجة

كفر الشيخ العظمى 19 والصغرى 11 درجة

السلوم العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات

العملين العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.