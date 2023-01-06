إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سياراتهم ببورسعيد

أصيب 3 أشخاص اليوم، في تصادم 3 سيارات كانوا يقودوها بجوار مطار بورسعيد بطريق بورسعيد دمياط، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد وصول 3 مصابين عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور، وهم عمرو أحمد الدياسطي 25 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد أيمن محمود 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بالوجه، ومحمد نصر محمد 22 سنة، بكدمات بالجسم، وحالتهم مستقرة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن ثلاث سيارات اصطدمت ببعضها بجوار مطار بورسعيد، وأرقامها هي «ط ي ر 7829» و «ط ط ج 8526» و«ط ع رط 5295»، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ونتج عنها إصابة قائديها.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على السيارات بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، وتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.