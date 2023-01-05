مصرع 3 وإصابة آخرين في حادث تصادم بجوار كوبري الحميدات بإسنا جنوب الأقصر

لقي 3 مصرعهم فيما أصيب 3 آخرين، مساء اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتي أجرة ودراجتين بخاريتين، بجوار كوبري قرية الحميدات التابعة لمجلس قروى الدير بمركز إسنا جنوب الأقصر.

تصادم سيارتي أجرة ودراجتين بخاريتين

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا من مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغ باصطدام سيارتي أجرة ودراجتين بخاريتين بجوار كوبري قرية الحميدات بإسنا، وانتقل لمكان الحادث، كل من اللواء محمد الدهشان مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم إسلام هندي نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث المركز، والرائد محمود جامع معاون أول مباحث المركز، والرائد عمرو غنيم، والنقيب شومان النحال من وحدة مرور إسنا.

وتبين من المعاينة مصرع كلً من، «علي.م.ع»، 22 سنة، و«أحمد.س.م»، 16 سنة، و«أحمد.خ.م»، 22 سنة، وإصابة «فتحي.ر.س» 40 سنة، و«ربيع.م.ا» 42 سنة، و«محمود.م.م» 22 سنة، بكسور وجروح وكدمات، جميعهم مقيمين بمركز إسنا بالأقصر.

نقل المصابين إلى مستشفى طيبة

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن قبل البدء في تسليم الجثامين لأهل المتوفين.

وجاري تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.