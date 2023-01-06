مأساة الطفلة «سلمى».. «دخلت تشيل اللوز فقدت السمع والبصر» (صور)

تحولت جراحة بسيطة في اللوزتين إلى كارثة تهدد حياة طفلة مغربية تدعى سلمى اليسيني، فترقد الطفلة للأسبوع الثاني على التوالي تحت التنفس الصناعي في العناية المركزة.

المأساة بدأت يوم 21 ديسمبر في مدينة المضيق شمال حين دخلت الطفلة غرفة العمليات الجراحية، وتوقف قلبها عن النبض لأكثر من 3 ساعات، قبل استعادة دقاته من جديد، بحسب قناة «العربية».

ثم نقلت الطفلة إلى قاعة الإنعاش الطبي في مستشفى مدينة تطوان من أجل القيام بمحاولات طبية لإعادتها من جديد إلى الحياة، وسط حالة من الصدمة لوالديها.

وتشير المعطيات الطبية إلى احتمال توقف دماغ الطفلة سلمى، وسط صمت من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة المغربية.

ووفق معلومات كشف عنها نائب في البرلمان المغربي، فإن الطفلة سلمى فقدت السمع والبصر، مع شلل في الحركة.

فيما تقوم جمعيات غير حكومية متخصصة في تقديم الدعم المالي للحالات الإنسانية، بتحركات لنقل الطفلة المغربية إلى أحد المراكز الطبية الأكبر تجهيزا، وبخبرات طبية عالية.