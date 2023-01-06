اعترافات المتهم بسرقة شقق في البساتين: «مباخدش غير شاشات التليفزيون»

«كنت بختار الشقق الفاضية أو اللي سكانها بيقعدوا فترات طويلة بره البيت، عشان أعرف أدخل وأخرج منها من غير ما حد يشوفني خالص»، هكذا اعترف المتهم بسرقة عدة شقق سكنية في منطقة البساتين بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه من جانب أجهزة الأمن.

سرقة شاشات التليفزيون

وأضاف المتهم خلال جلسة تحقيق أجريت معه أمس الخميس: «كنت بدخل الشقة منهم وأسرق شاشة التليفزيون وأخرج على طول، لأني عارف إني الشاشات سهلة في السرقة وتمنها غالي هقدر أستفيد من فلوسها لما أبيعها».

أسلوب دخول الشقق السكنية

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه كان يدخل الشقق التي قام بسرقتها من خلال كسر الباب، موضحاً أنه سرق عدد 5 شاشات تليفزيون من 3 شقق سكنية.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على المتهم بسرقة 3 شقق سكنية في منطقة البساتين، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية على المتهم

وينتظر المتهم بسرقة الشقق في البساتين معاقبته قانونياً بالحبس، حيث إن الوقائع السرقة لم تقترن بظروف مشددة، حسب ما أوضحه المحامي محمد ثابت، الذي أكد أنه سوف ينطبق عليه ما نص عليه قانون العقوبات وتحديداً المواد 317 و318.