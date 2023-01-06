ضبط شخصين وبحوزتهما 30 قطعة يشتبه في أثريتها بالجيزة

أعلنت وزارة الداخلية أنه استكمالا لجهود قطاع شرطة السياحة والآثار في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهم إتمام عملية بيع وشراء عدد 201 قطعة يُشتبه في أثريتها، مقابل مبالغ مالية، حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص مجهول الهوية.

التحريات

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير المشار إليه ويقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وتبين قيامه بالاشتراك مع عامل مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة، في الإتجار بالقطع الأثرية وحيازتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه في أثريتها و6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي سلاح أبيض و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه غير المشروع في الإتجار بالقطع الأثرية، وأقر الثاني بحيازته للقطع المضبوطة مقلدة، بقصد النصب والهاتفان للتواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.