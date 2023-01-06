ضبط 65 قطعة سلاح وتنفيذ 48 ألفا و320 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (65 قطعة سلاح نارى بحوزة 55 متهم، وذلك على النحو التالى: (5) بنادق آلية. (7) بنادق خرطوش. مسدس. (52) فرد محلى. (127) طلقة مختلفة الأعيرة. (5) خزينة متنوعة. (201) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48320) حكم قضائي متنوع ، وذلك على النحو التالى: (160) حكم جناية. (16132) حكم حبس جزئى. (2963) حكم حبس مستأنف. (22359) حكم غرامة. (6706) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (8) متهمين ، إرتكبوا (5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (367) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (407) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (152,629 كيلو جرام). كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (2 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (76,550 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,407 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (16,715 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,193 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (3,530 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (1,493 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (1,381 كيلو جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (1,210 كيلو جرام). كمية من مخدر الكوكايين وزنت (30جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (10 جرام). عدد (4553) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (21) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (259) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18232) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.