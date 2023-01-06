ضبط عامل سرق إكسسوارات محمول من إحدى الشركات بالموسكي

تبلغ لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة، كائنة بدائرة القسم، بأنه أثناء قيامه بالجرد السنوي بالشركة ملكه اكتشف سرقة مجموعة من السماعات الذكية، والسماعات، والشواحن، وبعض الإكسسوارات من داخل الشركة ملكه.

التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة المشار إليها، مقيم بمحافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية، ولطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة اختمرت في ذهنه فكرة سرقة بعض محتوياتها، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المسروقات على فترات بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم بإرشاده ضبط عدد 36 أوستيك سماعة، 35 سماعة بلوتوث، 5 ساعات سمارت، 10 شواحن هاتف محمول، جهاز mp3 للسيارة، 80 جراب للهاتف المحمول وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.