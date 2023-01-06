إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «دائري» بني سويف

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام قرية سدراج بمدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري أمام قرية سدراج دائرة مركز بني سويف، أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف ببني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من «حسنية.ع.م»، 60 عامًا، مصابة بكدمة بالصدر، و«نعمات.م.أ»، 53 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، و«ياسين.م.ع»، 12 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، «محمد.ع.س»، 35 عامًا، سائق، مصابًا بكدمات بالجسم، و«آية.ر.ع»، 14 عامًا، مصابة بكدمات بالجسم، و«إيمان.ح.م»، 35 عامًا، مصاب بكدمات بالجسم، و«عايدة.ع.أ»، 26 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد.ع.ا»، 13 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع.