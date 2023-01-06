أماكن متاحة بأسعار على قد الإيد لقضاء أيام الإجازة.. ترفيه وثقافة

يحتفل الإخوة الأقباط في هذه الأيام بعيد الميلاد المجيد، ويحصل الموظفون بالدولة على عطلة رسمية في تلك المناسبة، لذا يحرص العديد من الأشخاص على الخروج والتنزه وقضاء أوقات مميزة مع العطل الرسمية يومي الجمعة والسبت.

ويبحث الكثيرون عن أماكن للخروج على قد الإيد، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أماكن للخروج على قد الإيد

محبو ركوب الدراجات والحركة وممارسة الرياضة، يمكنهم الذهاب إلى حديقة الدراجات «بايك بارك» في مدينة المستقبل، تمتد على مساحة كبيرة من المسطحات الخضراء وأماكن مخصصة لركوب الدراجات «تراك» ويوجد تراك آخر مخصص لممارسة رياضة المشي والجري.

تذكرة دخول الحديقة 25 جنيها، واستئجار الدراجة بقيمة 20 جنيها أو إحضار الدراجة الخاصة ودفع رسوم 10 جنيهات، وتفتح أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً.

جزيرة المعادي

ومن ضمن الأماكن التي يمكن الذهاب إليها في احتفالات عيد الميلاد، يمكن اختيار جزيرة المعادي، لمحبي المناظر الطبيعية والجلوس وسط الزرع والورود، وتوجد العديد من الكافيهات والمطاعم بها التي تقدم بعض العروض الفنية كالفنون الشعبية وعروض عرائس وأراجوز للأطفال، ويمكن استقلال «الدونات بوت» وهو مركب دائري على شكل دوناتس يجري إيجاره بالساعة للفرد أو لمجموعة أفراد.

وتبلغ سعر تذكرة جزيرة المعادي نحو 50 جنيهًا.

المراكب النيلية

يمكن اختيار المراكب النيلية كخروجة مميزة، بأسعار رخيصة حيث يصل سعر تذكرة دخول الشخص للمركب عن نصف ساعة إلى 25 جنيها، ويمكن استقلالها من المراسي المخصصة لها الممتدة بطول كورنيش النيل، كما يمكن استئجار يخوت نيلية للأسر والمجموعات.

قصر البارون

قصر البارون، هو خيار مميز للكثيرين من محبي التراث والأشياء التاريخية، وهو يقع في حي مصر الجديدة، ويعد أحد القصور التاريخية في مصر المبني على الطراز الهندي، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للمصريين و50 جنيها للأجانب.

قلعة صلاح الدين

كما يمكن الذهاب إلى قلعة صلاح الدين ورؤية العديد من الأشياء والمتقتنيات التاريخية به، وتفتح القلعة أبوابها أمام الجمهور في الثامنة صباحًا يوميا وحتى الخامسة مساءً، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 60 جنيهًا للمصريين، و30 جنيهًا للطلاب المصريين.

ساقية الصاوي في الزمالك

محبو الغناء والموسيقى يمكنهم قضاء أوقات مميزة في ساقية الصاوي بالزمالك، كما يمكن تناول المشروبات وتناول الأطعمة الخفيفة على ضفاف النيل في الهواء الطلق بأسعار مميزة، فضلًا عن الحفلات الفنية والغنائية للعديد من الفنانين.