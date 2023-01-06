أهم الظواهر الجوية اليوم الجمعة 6 يناير 2023: استمرار الشبورة والأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أهم الظواهر الجوية المتوقعة على مدار اليوم الجمعة، إذ يستمر تساقط الأمطار بنسبة لا تزيد عن 30% السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة

أكدت الأرصاد على استمرار تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على مدن القناة والقاهرة الكبرى والطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والصحراوية.

أوضح خبراء الهيئة، أن درجات الحرارة الآن على على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية مع وجود باهت لأشعة الشمس حتى فترة الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليو

ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الجمعة، العظمى تصل على القاهرة والوجه البحري إلى 19 والصغرى 10، السواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة غدا السبت

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء العظمى: العظمى 23 والصغرى 14.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.