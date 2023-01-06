أهالي بلبيس يستعدون لتشييع جثمان فتاة عثر على جثتها بعد شهر من تغيبها

يستعد أهالي مدينة بلبيس بالشرقية لتشييع جثمان طالبة بالصف الثاني الثانوي، عثر على جثتها طافية أعلى مياه ترعة الإسماعيلية بنطاق المحافظة، بعد شهر من تغيبها عن المنزل واختفائها في ظروف غامضة.

أهالي بلبيس يستعدون لتشييع جثمان فتاة

وتوافد الأهالي على منزل الأسرة انتظارها لوصول الجثمان وتشييعه لمثواه الأخير بمقابر الأسرة في مركز بلبيس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس منذ شهر، يفيد تلقي المركز بلاغا بتغيب سعاد صلاح أبو عيشة، 14 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي، بعد خروجها من المنزل متوجهة إلى إحدى مجموعات الدروس الخصوصية.

العثور على جثة الفتاة

تلقت الأسرة إشارة من مركز شرطة بلبيس بالعثور على فتاة متوفية وجثتها طافية أعلى مياه ترعة بنطاق الإسماعيلية، وتوجهت الأسرة إلى المستشفى التي جرى نقل الجثة إليها حيث تم التحفظ عليها بالمشرحة، وتعرفت الأسرة عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

النيابة تنتقل إلى المستشفى لإجراء التحريات

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مقر المستشفى لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه، على أن يتم تسليم الجثة لذويها بعد انتهاء الطب الشرعي من المعاينة والتصريح بالدفن.