34 مدينة في قائمة الأكثر برودة اليوم.. و10 ضمن الأدفأ على مستوى الجمهورية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة 6 يناير في محافظات الجمهورية، موضحة وجود 34 مدينة في قائمة الأكثر برودة، و10 مدن أكثر دفئا.

المدن الأكثر برودة اليوم

ووفقا لدرجات الحرارة الصغرى التي تضمنها بيان الأرصاد، فإن المدن والمحافظات الأكثر برودة اليوم ليلة الاحتفال بعيد الميلاد هي سانت كاترين 4 درجات، سيوة ونخل 6 درجات، الأقصر وأسيوط والسلوم ومرسى مطروح 8 درجات، قنا وسوهاج والمنيا وبني سويف 9 درجات مئوية.

وتنضم إلى المدن الأكثر برودة مدينة 6 أكتوبر وشبين الكوم وطنطا وأبو سمبل والوادي الجديد والفيوم 10 درجات مئوية، وأسوان وطابا والسويس ودمياط وكفر الشيخ ودمنهور وبنها والعاصمة الإدراية والقاهرة 11 درجة، ووادي النطرون والزقازيق والإسماعيلية والمنصورة والعريش ورفح والطور والعلمين الجديدة.

المدن الأكثر دفئا اليوم

وبحسب درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم، فإن قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً هي شلاتين 24 درجة، وأبو رماد ومرسى علم وسفاجا وشرم الشيخ 23 درجة، والغردقة ورأس حدربة 22 درجة، ورأس سدر ورأس غارب وحلايب 21 درجة مئوية.