«شباب القليوبية» تختتم برنامج التخطيط وصناعة الأهداف لمشرفي الأنشطة

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات برنامج «التخطيط الإداري وصناعة الأهداف لمشرفي الأنشطة»، والذي نظمتة إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية

وأكد «الصبروط»، أن تنفيذ البرامج والندوات يأتي ضمن حزمة من البرامج والفعاليات التي تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها، بهدف زيادة الوعي لدى العاملين وتنمية قدراتهم وخبراتهم.

وأستمع «الصبروط»، إلى جميع مداخلات مشرفين الأنشطة في الدورة التدريبية وحل المشكلات، وتذليل المعوقات التى تواجه المراكز ومسئولين الأنشطة ، وزيادة عدد الممارسين للأنشطة المختلفة، وزيادة تردد اعضاء جدد على مراكز الشباب وزيادة العضويات بهذه المراكز، إضافة لفتح فرص عمل وآفاق جديدة للمدربين والمشرفين الجدد واكتشاف المواهب من النشئ والشباب والعمل على ثقلها وتنميتها.

حاضر ورشة العمل بعنوان «التخطيط للتطويرالبرامج التدريبية - البرامج التخصصي لتحسين أداء العاملين» الدكتور ناصر السيد إبراهيم مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وتحدث عن تعريف التخطيط، ووضع خطط لتحقيق هدف معين من خلال تحديد الموارد والمهام والإجراءات والجداول الضرورية لتحقيقة.