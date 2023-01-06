الغرفة التجارية: تنظيم 4 «شوادر» كبداية لمعارض «أهلا رمضان» في القاهرة

قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة المستوردين، إن مجلس إدارة الغرفة اجتمع مساء أمس على مدار جلستين بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشعب المعنية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربي للوصول للشكل النهائي لمعارض شوادر «أهلا رمضان»، الخاصة بالسلع الأساسية.

زيادة الشوادر بنطاق محافظة القاهرة

وأوضح قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم الاتفاق على البداية بـ 3 شوادر مع الاستمرار في العمل علي زيادة هذه الشوادر على نطاق محافظة القاهرة دون حد أقصى آملين أن تنتشر هذه الشوارد في المناطق الأكثر احتياجا.

تعاون مجتمعي من التجار مع مستهلكي القاهرة

وأشار قناوي إلي أن هذا يعتبر تعاون مجتمعي من التجار مع مستهلكي القاهرة، مبرهنين بالدور المجتمعي للتجار آملين محو الصورة السلبية عن تجار مصر الشرفاء.

دور عظيم للجنة المعارض

وأشاد أعضاء الغرفة ورؤساء الشعب بالدور العظيم للجنة المعارض برئاسة اللواء صلاح العبد الذي لا يبخل بجهده ووقته في دعم هذا المشروع الوطني المحترم، وأشادوا أيضا بالعضو النشط أشرف خضر، كما تقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر للمهندس إبراهيم محمود العربي بتحمله تكلفة إقامة أول ثلاث شوادر في القاهرة بالإضافة إلى تكفل اللواء صلاح العبد بتكلفة إقامة شادر آخر.

وأضاف قناوي، أنه تمت الموافقة ايضا على تبكير إقامة معرض أهلا رمضان بأرض المعارض مدينة نصر والاستمرار في إقامته سنويا على نفقة غرفة القاهرة.