معارض «أهلا رمضان» 2023 بالسويس.. تخفيضات ومنع احتكار السلع

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، إقامة معارض «أهلاً رمضان» في السويس هذا العام بشكل يخدم مختلف المواطنين في الأحياء المختلفة، وليس بشكل ثابت مثل الأعوام السابقة.

إقامة معارض أهلا رمضان بجميع الأحياء السويس

شدد اللواء عبد المجيد صقر على الغرفة التجارية المصرية بالسويس، سرعة إقامة الشوادر الخاصة بسلع معارض «أهلا رمضان»، في جميع الأنحاء لخدمة المواطن البسيط لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ السويس خلال اجتماعه اليوم بممثلى التموين والغرفة التجارية، إلى أن الهدف من إقامة تلك الشوادر ومعرض «أهلاً رمضان»، هو التأكيد على منع الاستغلال واحتكار السلع من أي تاجر، ووجه باتخاذ إجراءات قانونية شديدة ومحاسبة من يتلاعب بقوت الشعب ويرفع أسعار السلع الغذائية من بعض التجار المستغلين، مطالبًا جميع المسؤولين من الحضور بالوقوف في صف المواطن البسيط وتوفير احتياجاته.

استمرار المبادرات المختلفة في السويس

وأكد المحافظ استمرار عمل مبادرات لضبط وتوفير السلع، وكلف بفتح شوادر لبيع اللحوم والسلع الأساسية والدواجن والبيض والأسماك والخضر والفاكهة مع العمل على خفض الأسعار وتثبيتها.