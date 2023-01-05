أماكن معارض «أهلا رمضان» 2023 في المنيا

افتتحت محافظة المنيا بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، معرض «أهلا رمضان» 2023 في مركزي ملوي والعدوة حيث يغطي المعرض الأول عدد كبير من القرى.

يضم المعرض سلع أساسية منها الأرز، الدقيق، السكر، الزيت، السمن النباتي، البقوليات، الدواجن واللحوم، ومنتجات ألبان، ويتم عرض تلك المنتجات بأسعار الجملة وبتخفضيات كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى، وتشهد إقبالاً من كافة فئات المواطنين خاصة أهالي القرى والعزب والنجوع.

أماكن معارض أهلا رمضان بالمنيا

يقام المعرض الأول بمركز ملوي بشارع العرفاني امتداد توني بك بجوار سور الإدارة التعليمية، ويقام معرض مركز العدوة بجوار الكوبري القديم على البحر اليوسفي.

وأعلنت الوحدات المحلية بمركزي ملوي والعدوة، التي يوجد بها تلك المعارض عن توافر كافة السلع والمواد الغذائية الاستراتجية بأسعار مخفضة للجميع، حيث تستقبل تلك المعارض المواطنين على مدار اليوم.

الاستمرار في فتح المعارض ومنافذ السلع

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، في تصريحات سابقة، إن مراكز المحافظة، ستواصل فتح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار.

أوضح المحافظ، أنه يجرى العمل على افتتاح سلسلة من المنافذ والمعارض بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء المحافظة، موجها بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ بجميع المراكز، والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها.